Aska e non solo, il Comune chiede un progetto per il dopo-occupazioni: "Lo sgombero, da solo, non basta"

Non solo Aska. Torino punta a una progettualità precisa e definita per scrivere il futuro dei luoghi occupati in città. Centri sociali, ma non solo. Per scongiurare il rischio che - una volta "liberato" - lo stesso edificio non subisca una nuova occupazione che sfrutta il fattore tempo e lo stallo. "Perché lo sgombero, da solo, non basta". E' uno dei temi emersi durante la riunione sulla situazione degli immobili occupati, e un aggiornamento dei beni confiscati, che si è tenuta questa mattina in Prefettura. Presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine, la vicesindaca di Torino, Michela Favaro e dell'assessore comunale alla Sicurezza, Gianna Pentenero. Con loro, anche l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino.

Azioni per l'ordine pubblico

Tra gli immobili occupati, attenzione particolare per le situazioni che vedono coinvolti i centri sociali: a giugno ci fu anche una lettera tra le istituzioni. "Avevamo chiesto che si agisse di concerto - spiega Favaro - per arrivare alle soluzioni più opportune. Siamo tutti d'accordo che saranno intraprese azioni che riguardano in particolare l'ordine pubblico che saranno concertate con noi e che riguarderanno il riutilizzo degli immobili, una volta che saranno liberati".

Farsi trovare pronti con i progetti

Il fattore tempo, dunque, sarà fondamentale. "Vogliamo che ci siano già delle progettualità pronte, per ciascun immobile, nel momento in cui viene liberato - ha aggiunto la vicesindaca -. Ci siamo confrontati su tutta la situazione, non solo su Askatasuna. L'obiettivo principale è scongiurare che ci siano criticità sulla sicurezza. E ora bisogna fare un piano di lavoro condiviso".