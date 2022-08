Alta Felicità, l'Unione montana tiene accesa la polemica: "Condanniamo la violenza, ma San Didero è un cantiere fantasma"

A pochi giorni dai fatti di cronaca, non si spengono i riflettori su quanto accaduto nel fine settimana in val di Susa, dove in occasione del Festival Alta Felicità si sono verificati anche scontri e disordini tra le forze dell'ordine e gli oppositori alla realizzazione dell'opera Torino-Lione.

"Il Festival Alta Felicità non va criminalizzato"

A prendere la parola è Pacifico Banchieri, presidente dell'Unione Montana Valle Susa. Che condanna i fatti violenti, ma non abbassa la guardia sulla realizzazione dell'opera. "Nel condannare con fermezza ogni atto di violenza ed esprimere solidarietà alle persone ferite, crediamo però che il Festival Alta Felicità di Venaus sia un momento di aggregazione culturale e musicale di alto livello, che ogni anno consente di portare in Valle personalità di importanza nazionale e che quindi andrebbe valorizzato e non criminalizzato", dice il presidente.

"A San Didero un non cantiere da 16 mesi"