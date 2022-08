Storie di ordinaria speranza al Summerland Fest di Moncalieri

Venerdì 5 agosto alle 21.30 al Giardino delle Rose di Moncalieri, per il Festival Summerland Fest, curato da Santibriganti Teatro, “Periphereia – storie di ordinaria speranza” con Arianna Abbruzzese e Alessia Pratolongo, dell’Associazione culturale Klepsydra.

Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi.

Sono tutti uguali i cieli del mondo? Certo è che sorseggiare un bloody mary sul tetto del White Hotel a New York mentre ti godi il tramonto, non è proprio come contare le stelle all'ultimo piano di una casa "sgarrupata" alla periferia di Lima. Il cielo non fa distinzione di razze, ceti sociali, donne o uomini, vecchi e bambini. Il cielo si concede a tutti allo stesso modo e la distanza che ci divide sembra quasi cancellare le differenze. Il cielo unisce. Attraverso le voci di differenti abitanti di questi luoghi per sesso e per età, lo spettacolo ha l’ardire di far vedere ciò che non viene mai “mostrato” se non in peculiari occasioni legate ad eventi particolarmente brutali. L’intento non è dividere il mondo in buoni/disagiati e ricchi/cattivi e colpevoli, ma permettere di condividere, anche solo per la durata dello spettacolo, la consapevolezza che la nostra dimora, ovvero questo nostro pianeta troppo spesso dimenticato, è comune ed è il caso ad aver determinato in quale parte della città si è nati. Storie vere di gente comune, note e sconosciute, si avvicendano sul palco a testimoniare il passaggio dell’essere umano e le sue infinite capacità di resistere a qualunque bruttura riesca esso stesso a concepire o a subire. Perché, alla fine, la vera possibilità di sopravvivenza di fronte al male resta la capacità di continuare a sognare e scrutare il cielo in una notte limpida alla ricerca di una stella cadente a cui affidare i propri sogni.

Gli appuntamenti di Summerland Fest proseguiranno fino al 2 settembre, al Giardino delle Rose e alla Cascina delle Vallere di Moncalieri. Spettacoli, concerti e matinée per i bambini allieteranno l’estate moncalierese. Gli eventi serali alterneranno teatro, musica, danze tradizioni, comicità e spettacoli di magia. “L’estate è iniziata e i moncalieresi e non solo tornano a incontrarsi a Cascina Le Vallere e al Giardino delle Rose per seguire le proposte teatrali contenute nel grande cartellone culturale Moncalieri Summer Experience. Ringrazio Santibriganti che già nel 2021 ci ha deliziato con la rassegna estiva Corte Palestro, confortata da un grande successo di pubblico – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - Ci auguriamo che gli appuntamenti di Summerland Fest generino nel pubblico, come dev’essere, il piacere e la ricchezza di fruire la bellezza, l’arte e la cultura di cui il genio umano è capace, riavvicinandoci a una dimensione di comunità e di piacere di fare e crescere insieme”.