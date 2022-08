Venaria, pensionato uccide la moglie con un bastone di legno al culmine di una lite: arrestato

Un uomo di 73 anni, pensionato originario di Fossano, ha ucciso la moglie, di 74, anche lei pensionata e cuneese di nascita, al culmine di una lite nata per futili motivi riguardanti la gestione familiare. E' accaduto questa mattina intorno alle 10.30 a Venaria, in un condominio di via Natale Sandre al civico 14/1, non lontano dalla tangenziale nord di Torino e dal quartiere torinese di Madonna di Campagna.

L'uomo, che ha colpito la donna con un bastone di legno, è stato arrestato. A denunciare l'accaduto sono stati i vicini di casa, che hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine dopo aver sentito la coppia litigare violentemente.