A Sauze, al via al festival "Scenario Montagna": musica per le strade, passeggiate e concerti

Passeggiare in uno dei borghi montani più belli dell’alta Val Susa e fermarsi ad ascoltare le note di musicisti dal vivo; fare una gita nel bosco in compagnia di una guida esperta e un ospite speciale; pranzare in rifugio e assistere ad un concerto nella splendida cornice di una Certosa del XIII secolo… con "Scenario Montagna" l’estate è ricca di appuntamenti tra musica, natura, arte e relax.

Il programma

Lunedì 8 agosto dalle ore 17.30 le strade di Sauze d’Oulx si inondano di note con MUSIC IN THE STREET grazie a tre ensemble musicali diffusi in tre dei luoghi più suggestivi del comune montano. Protagonisti della serata: 19 O’CLOCK, duo composto dal chitarrista Jean-Paul Agnesod e Antonella Berlier che propone le pietre miliari della discografia internazionale in chiave acustica per voce e chitarra; MR. KAYMAN, pianista e cantante, One Man Band e Show Man originale, emerge per le innovative interpretazioni di standard, evergreen e classici del jazz e THE PIANOMAN, cantante, pianista, polistrumentista con una ultradecennale esperienza di concerti in tutta Italia, il cui repertorio spazia dal pop inglese, alla musica Italiana, per un concerto capace di entusiasmare e toccare i ricordi più belli.

Venerdì 12 agosto, alle ore 10, da un luogo ricco di storia come la Certosa di Montebenedetto di Villar Focchiardo (TO), parte uno iep! (Itinerario Escursionistico Personalizzato) che è una vera e propria “esperienze in cammino”, un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di un luogo magnifico e del suo territorio. In VIBRAZIONI DAL PASSATO, VISIONI SUL FUTURO ad accompagnare gli “ieppisti” ci sarà Oliviero Alotto. Ultra-runner ed eco-runner e Fiduciario della condotta Slow Food di Torino, Oliviero sviluppa presto una grande passione per i viaggi ed in particolare per la montagna: a questa passione unisce quelle per la sostenibilità e l’ambiente e quella per la corsa. Il risultato sono imprese sportive straordinarie: nel 2019 completa oltre 200km di corsa in solitaria nella regione sud-ovest della Groenlandia, lungo antiche valli glaciali fortemente colpite dal cambiamento climatico e 250 km di corsa nella regione del Karakorum nel deserto della Mongolia. Un’occasione unica per camminare insieme lui, ascoltare dalla sua voce i racconti delle sue imprese, delle sue battaglie, dei suoi viaggi. Ad accompagnare gli ieppisti la guida naturalistica professionista Chiara Bellando.

E non è finita! Dopo l’escursione, la giornata prevede un pranzo al rifugio Valgravio, un’ulteriore discesa verso la Certosa di Montebenedetto e, alle ore 17, concerto all’interno della Certosa dei MADAUS, trio composto dalla voce di Aurora Pacchi, il piano di Antonella Gualandri e il basso di David Dainelli.

Per info: info@scenariomontagna.it - 375 7314882