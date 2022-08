Elezioni 2022, Appendino scioglie le riserve: "Il Movimento 5 Stelle è casa mia. Mi candido al Parlamento"

"Qualche giorno fa il telefono mi ha suggerito questo ricordo dello scorso agosto. Da allora quante cose sono cambiate" . Comincia cosí, corredato da un video che la ritraeva felice ai giardini di piazza Alimonda con dei bambini, il messaggio social con cui l'ex sindaca di Torino ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha deciso di annunciare ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni politiche.

Appendino, 38 anni, non può candidarsi al. Senato per una questione di età (servono 40 anni compiuti) quindi non è difficile intuire che si presenterà alla Camera. Non ha però specificato il collegio.

"Adesso il pancione

non c'è più, è arrivato Andrea e già gattona", ha scritto Appendino, riferendosi al secondo figlio. " Sara (che lo adora) sta per iniziare le elementari. In questi mesi ho avuto l’enorme privilegio di potermi dedicare soprattutto a loro.

Io non sono più Sindaca. In tanti in questi mesi mi avete chiesto se non mi mancasse. Non è semplice rispondere, ma credo di no. Quando inizi un ruolo simile sai benissimo che è un’esperienza con un inizio e una fine, e credo che “affezionarsi al potere” non sia mai un bene".