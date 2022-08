Da una discarica in Sardegna alla ricerca di persone disperse in Piemonte: la storia del boxer Imai

Imai è un cane boxer di due anni, recuperato in una discarica in Sardegna, accolto in Piemonte da Vassilia Sacco, volontaria Casa di Axel.

Imai è stata trovata a metà ottobre del 2021 presso la discarica di fianco all'ex carcere Buon Cammino di Cagliari da un ragazzo (ex detenuto). Il ragazzo in questione, ha chiesto aiuto a Radio Zampetta Sarda che ha creato un post sui social e questo é stato intercettato dall'attuale proprietaria, Vassilia Sacco che vive a Chieri in Piemonte.

Da quel momento, l'attuale proprietaria si é premonita di farla recuperare e ricoverare presso la Clinica Karel di Cagliari. Successivamente (dopo 10 giorni di ricovero) la medesima si recava in Sardegna per portare Imai nella sua nuova casa in Piemonte. Da lì é iniziato in primis il recupero fisico da parte del Dott. Barbato Gianluca e Dott. Gregorio Marocco Stuardi e successivamente il recupero comportamentale da parte di Ivan Schmidt.

Recupero comportamentale resosi necessario in quanto il cane presentava fobie sia ambientali che interspecifiche. Il recupero comportamentale é avvenuto mediante idroterapia e stimolazioni ambientali mediante un processo di pressione e rilascio.

Da lì Imai é stata portata a svolgere l'attività di Mantrailing ossia la ricerca di persone scomparse, in cui eccelle (formazione in atto).

Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor svizzero con base a Genova che opera spesso nel sud del Piemonte che ha seguito il supporto comportamentale e l’addestramento di Imai che dopo essere stata salvata è lei che ha appreso come occuparsi della ricerca di persone scomparse.