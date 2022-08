Niella Tanaro, a fine agosto la "Festa del Pane": il sindaco Gian Mario Mina presenta l'evento (VIDEO)

Nell’ultimo fine settimana di agosto Niella Tanaro festeggia la storia dei panificatori che a fine Ottocento e inizio Novecento vissero un momento di grande crescita.

Negli anni ’70 dell’Ottocento, a Niella Tanaro, si coltivavano molti tipi di grano. Molti Niellesi, con il mestiere in mano, partirono verso la Francia lavorando prima come garzoni nelle boulangerie e poi come imprenditori: nel 1930 erano circa 300 le panetterie niellesi aperte nella vicina Francia.

L’edizione 2022 festeggerà le eccellenze ed in particolare il pane Barbarià, ovvero il pane realizzato con grani antichi e segale.

Sabato 27 agosto: dalle ore 9.00 fiera mercatale con espositori di pane, prodotti da forno e farine. L’Ambassador du pain impasterà in diretta il pane e lo cuocerà nel forno comunitario.

Domenica 28 agosto: dalle ore 9.00 fiera mercatale con possibilità di degustazione prodotti e concerto.

Nel video il Sindaco Gian Mario Mina illustra l'evento in programma a fine agosto.