Pecore "fantasma" per accaparrarsi i fondi dell'Unione Europea: quattro persone nei guai per truffa [FOTO e VIDEO]

Come prestiti a tempo determinato: una definizione piuttosto comune, nei mesi estivi di calciomercato. Ma qui non si tratta di campioni di serie A, piuttosto di pecore e ovini, che venivano "spostati" da un'azienda all'altra (spesso per finta) pur di accaparrarsi i fondi dell'Unione Europea a sostegno dei pascoli in aree remonte.





Un meccanismo che traeva origine in bassa Val di Susa e che è stato scoperto dai carabinieri Forestali sotto la direzione di EPPO - Ufficio di Torino, Procura europea. Una realtà operativa in Italia dal 1° giugno 2021 e che ha proprio il compito di indagare e perseguire le frodi contro il bilancio comunitario e ogni altro reato contro gli interessi finanziari della Ue. Sono quattro le persone denunciate, collegate ad altrettante aziende agricole che operano in Piemonte e nel nord ovest.L’indagine ha preso origine la scorsa estate, quando durante una verifica presso un allevamento in bassa Valsusa si è scoperto che - rispetto a quanto dichiarato alla banca dati zootecnica - mancavano oltre trecento capi. Dagli approfondimenti si è svelato che gli animali erano stati ceduti "a tempo determinato" ad altre società agricole, per poi essere riacquistato dalla stessa nel corso della stessa stagione dei pascoli. Questi "spostamenti", hanno capito gli inquirenti, servivano perché almeno formalmente le bestie risultassero su remoti pascoli delle Alpi Cozie e Graie, per conto di altre società agricole, così da ottenere contributi i comunitari legati alla politica agricola comune (Fondo europeo agricolo di garanzia).