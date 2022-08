La classifica delle migliori discoteche della Liguria

Ogni anno nel periodo estivo sono tanti i turisti che partono dal Nord Italia per raggiungere delle mete dove rilassarsi al massimo, prima di ricominciare il duro lavoro quotidiano e tra queste c’è la Riviera Ligure. In questa sezione vogliamo regalarvi una speciale classifica che elenca le migliori discoteche della Liguria.

1. Bay Club Sanremo

Partiamo dalla provincia di Imperia. Al primo posto vogliamo inserire il Bay Club Sanremo , discoteca situata nella città dei fiori, vero punto di riferimento per la movida. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, il locale offre musica e divertimento. La domenica in particolare c’è una serata animata per il pubblico adulto, che inizia con un ricco apericena. Il locale copre sia la fascia diurna che quella notturna.

2. Koko Beach Imperia

Spostandoci di qualche chilometro arriviamo ad Imperia, dove al secondo posto della nostra graduatoria troviamo il Koko Beach. Situato sul lungomare, il locale è un vero club sotto le stelle grazie al ristorante e alla spiaggia: dal mese di maggio serate a ritmo di musica e grande divertimento.

3. La Surte di Laigueglia

A pochi passi troviamo il Comune d Laigueglia dove sorge la nota discoteca La Suerte, locale è tra i più longevi della Liguria grazie ai suoi oltre 40 anni di attività. La discoteca è collocata in una piccola insenatura suddivisa in due terrazze e offre uno spettacolo panoramico sul mare. Numerose le serate in programma durante la settimana.

4. Le Vele di Alassio

Sul podio della nostra classifica ecco un consiglio interessante. Spostandoci nel savonese, più precisamente ad Alassio, troviamo la nota discoteca Le Vele. La discoteca si affaccia sulla meraviglia dell’isola Gallinara ed è il posto più frequentata della zona. Il locale, a seconda della stagione, è aperto al martedì e al sabato, con un programma molto interessante, dettagliato e con ospitate anche importanti. Il locale offre musica generica di ogni tipo.

5. Golden Beach Albisola

Restiamo nel savonese, e al quinto posto della nostra classifica troviamo il Golden Beach, locale situato ad Albisola. Spiaggia di riferimento della zona, il locale ogni fine settimana si trasforma in una vera e propria discobeach, ogni venerdì e sabato a seconda della stagione. Il prodotto musicale è commerciale con molti eventi settimanali.

Boca Beach Sanremo