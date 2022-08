Dal 12 agosto è tempo di Sagra del Toumin del Mel a Melle, perla della Val Varaita

A partire da venerdì 12 agosto riparte la Sagra del Toumin del Mel, nella sua 48^ edizione, grazie alla macchina organizzativa piena di entusiasmo dalla Pro Loco di Melle.

La Sagra che celebra questo gustoso e inimitabile prodotto del territorio propone quest’anno un programma ricchissimo di appuntamenti, a partire da venerdì 12 agosto, alle ore 21, in una serata aperta a tutti, che darà il via ufficiale alla 48^ Sagra Il Toumin del Mel e il territorio: Viaggio enogastronomico nella tradizione. Si svolgerà presso la sala comunale, con ingresso libero.

Sabato 13 agosto alle ore 21 la serata di ballo occitano con il gruppo musicale Folk in Rouge, ingresso libero.

Domenica 14 agosto, dal mattino, si aprirà il mercato dei prodotti tipici locali lungo le vie cittadine e Piazza dei Formaggi, di fronte alla chiesa parrocchiale. Durante la giornata saranno aperti per tutti:

- Museo etnografico L’umbra d’la nosta gent, presso la famiglia Giusiano-Chiesa, in Via degli Orti 5 - ingresso libero.

- Museo della fauna del comprensorio alpino della Valle Varaita, presso i locali ex-canonica di fianco alla chiesa parrocchiale, ingresso libero.

- Mostra di antiche attrezzature agricole di montagna, presso la Piazza dei Sindaci.

- l'Associazione Tavio Cosio apre le porte della loro sede sita in Via Carrera 11, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, dove sarà possibile ammirare i disegni e le opere di Tavio Cosio.

Dalle 14,30, dedicato ai bimbi, lo spettacolo di magia e giocoleria con il Mago Trinchetto, cui seguirà Animazione con i giochi di legno presso la Piazza G.Marconi (la Piazza del Municipio).

Alle 15 inizierà la dimostrazione pratica della mungitura al Toumin del Mel, presso la Piazza dei Formaggi.

In collaborazione con l'Associazione no profit L'Asilo che non c'è, si svolgerà anche un laboratorio per i piccoli sulla lavorazione del Toumin del Mel presso la Piazza dei Formaggi, davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Dalle 17 è il momento della distribuzioni di polenta, salsiccia, toumin, dolce e bevande, presso la tettoia coperta in Piazza Botta.

La festa proseguirà, dalle 21,30 con la serata di ballo liscio con l'Orchestra Duo per Due, ad ingresso libero.

Martedì 16 agosto , alle ore 21, si svolgerà una serata in collaborazione con il comprensorio alpino CN2 intitolata La fauna Alpina delle Alte quote, presso l'Ala Comunale. Il relatore della serata sarà la guida naturalistica Giorgio Ficetto - ingresso libero.

Mercoledì 17 agosto alle ore 21 una serata a cura dell’Associazione Tavio Cosio che vedrà la presentazione, da parte di Daniele De Angelis, del libro Fortificazioni militari in Val Varaita, scritto insieme a Pier Giorgio Corino. L’evento si terrà presso l'Ala Comunale, con ingresso libero

Venerdì 19 agosto alle ore 21 una serate in concerto con firme d'autore, con un tributo ai grandi cantautori italiani, presso la piazza di fronte alla chiesa parrocchiale, e che vedrà esibirsi:

Flavio Lorenzati: basso e cori

Stefano Manfrinato: tastiere

Francesca Morello: voce

Mauro Morello: voce

Carlo Sacchi: chitarre

Gigi Secchi: batteria

Alberto Valinotti: chitarre e cori

Ingresso Libero.

Potete seguire la pagina https://www.facebook.com/prolocomelle/ per tutti gli eventuali aggiornamenti.

L'organizzazione, pur prendendo tutte le precauzioni necessarie, declina ogni responsabilità per incidenti che si possono verificare prima, durante e dopo le manifestazioni.

Si raccomanda il distanziamento sociale di almeno un metro.