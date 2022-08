Trasporti: la linea bus 44 torna sotto la gestione Gtt

La gestione della linea bus 44, che collega Collegno e Grugliasco rispettivamente da viale Partigiani a via don Borio, è stata al centro di un incontro che si è svolto tra Gtt e Arriva, attuale gestore del servizio.

Vista la complessità della situazione si è arrivati alla decisione, a partire dal 12 settembre prossimo, di porre nuovamente la linea 44 sotto la diretta gestione di Gtt, che organizzerà quindi il servizio utilizzando il proprio parco veicoli.

L’Azienda si impegnerà al massimo per monitorare con attenzione la linea ed evitare nuovi disagi all’utenza, sia in relazione ai passaggi e alla localizzazione dei veicoli sia alla possibilità di usufruire dei servizi online di programmazione del viaggio e di consultazione degli orari in tempo reale