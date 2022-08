Albenga, rubano un'auto nel cuore della notte: due torinesi finiscono nei guai

Hanno cercato di rubare un'auto nel cuore della notte, ad Albenga, ma sono finiti nei guai. I carabinieri della locale stazione hanno infatti sorpreso e fermato in viale 8 marzo due giovani torinesi, poco più che ventenni, mentre tentavano di entrare in possesso di una vettura regolarmente parcheggiata.



L'auto, una Citroen Saxo, è stata recuperata e restituita alla proprietaria (che nel frattempo ha sporto denuncia). I due giovani, non nuovi a questo tipo di reati, sono stati fermati e quello dei due che era al volante è risultato pure senza patente, non avendo mai sostenuto l'esame di guida.