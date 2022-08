Cultura, da Fondazione Crt risorse per sostenere 90 eventi e mostre tra arte, ambiente e tecnologia

Arte, ambiente e tecnologia sono le parole d'ordine dei 90 progetti espositivi sostenuti dalla Fondazione Crt con il bando “ Esponente 2022 ”: i contributi, per complessivi 930mila euro, renderanno possibili mostre, catalogazione e riordino delle collezioni e, da quest’anno, anche eventi collaterali “off” come laboratori, workshop e performance.

“Musei e mostre tenderanno a offrire esperienze sempre più innovative, inclusive e sostenibili, in linea con i goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: per questo la Fondazione CRT amplia il proprio sostegno anche alle iniziative culturali che orbitano attorno alle attività espositive, per intercettare le diverse esigenze di pubblici eterogenei e alimentare nuove opportunità di occupazione e crescita del territorio”, affermano il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia e il segretario generale, Massimo Lapucci.