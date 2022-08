I rifugi come "luogo del cuore": adesso i defibrillatori arrivano anche in quota, grazie al Cai

L’arresto cardiaco può colpire tutti e in qualsiasi momento. Grazie a Rescue Sam qualsiasi persona può salvare una vita. Il defibrillatore semiautomatico per uso pubblico guida il soccorritore nelle manovre di rianimazione cardio polmonare. Grazie al suo sofisticato algoritmo di analisi sviluppato totalmente in Italia, questo importante strumento è in grado di identificare la necessità di somministrare una scarica elettrica.



La proposta lanciata dalla Commissione Medica CVL è stata accolta con entusiasmo dalle Sezioni facenti parte dell’Intersezione e il coordinatore della Commissione, Alessandro Cignetti. "L’obiettivo è far sì che nei rifugi delle nostre Valli, ma auspichiamo anche nel resto delle altre Valli, sia realizzata la rete dei defibrillatori (DAE). Oggi i defibrillatori, grazie al progetto “Rifugi cardioprotetti” sono già presenti nei Rifugi: Città di Ciriè della Sezione UGET CIRIE’ (Val d’Ala – Valli di Lanzo), Paolo Daviso della Sezione di Venaria Reale (Val Grande - Valli di Lanzo), Guglielmo Jervis della Sezione di Ivrea (Valle dell’Orco) e Guido Muzio della Sezione di Chivasso (Valle dell’Orco)".