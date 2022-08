Collegno al fianco delle aziende che scelgono il suo territorio come casa. "Sappiamo essere terreno fertile" [FOTO]

Anche in pieno agosto, tempo di vacanze, non si ferma il processo di ascolto da parte dell'amministrazione collegnese nei confronti delle aziende che hanno programmi di crescita e sviluppo nel territorio. L'ultima visita, in ordine di tempo, ha riguardato la uBroker che ha la sua sede in via Italia, società di luce e gas che che ha conquistato più di 200mila clienti in tutta Italia. “Abbiamo storia, capacità e risorse per farlo, la zona ovest è territorio fertile per nuovi modelli di sviluppo”, ha detto il sindaco di Collegno, Francesco Casciano.