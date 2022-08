Dalle Ande a Cremona per la fiera allpets più grande d’Italia

Il successo tributato a questi splendidi animali nell’edizione dello scorso anno è arrivato fino sulle reti televisive nazionali e il pubblico, peraltro sempre molto numeroso a Petsfestival, si è accalcato ininterrottamente per due giorni per conoscere, accarezzare, scoprire e fotografarli da vicino.

E anche quest’anno la S.N.A.E.L. (Società Nazionale Alpaca e Llama) organizza l’INTERNATIONAL LLAMA & ALPACA SHOW, uno show dedicato ai camelidi sud americani e ripartito fra esposizione morfologica e funzionale al quale fa seguito la presentazione e valutazione della fibra, cioè del mantello dei vari soggetti suddiviso nelle sue splendide sfumature di colore.

Un’occasione imperdibile per ammirare un animale che viene da lontano ma che ha trovato casa anche da noi e continua a diffondersi. Cerchi un capo in Alpaca? Vieni a scoprirlo e a comprarlo in fiera.

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.





Clicca qui per info e contatti , oppure visita la nostra pagina Facebook per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.





La biglietteria online sarà disponibile dal 22 Agosto 2022.