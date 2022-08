Va Lentina, Bardonecchia domani passeggia (con i cani) per ricordare Valentina Barone

Era l'inizio di giugno, quando Valentina Barone se n'è andata, in pochissimo tempo e in maniera crudele. Ma nessuno ha intenzione di dimenticarla. Né a Genova, dove è nata e dove viveva e lavorava, né a Bardonecchia, che era diventato il suo luogo del cuore, circondata dalle montagne che tanto amava e dai suoi amici, che lei ha sempre travolto con la sua vitalità, la sua energia, la sua dirompente capacità di ravvivare qualunque luogo in cui metteva piede.



Per ricordare quella che per tanti era la "Vale di Genova" sabato 13 agosto alle 14,30 si terrà una passeggiata cinofila organizzata dalla Pro Loco del Comune valsusino. Perché gli animali erano un'altra sua passione e soprattutto i cani.