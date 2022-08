A Chivasso è scattato il conto alla rovescia: con la fine di settembre torna la Festa dei nocciolini

Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dalla città di Chivasso (e non solo). Dal 23 al 25 settembre, infatti, torna la "Festa dei Nocciolini di Chivasso", che si prepara a portare in strada le eccellenze enogastronomiche del territorio, i produttori dei celebri nocciolini, ma anche musica, street food, giochi, intrattenimento ed eventi culturali.



"Dopo una festa patronale del Beato Angelo Carletti memorabile con il suo carnevale d'estate, ci avviciniamo alla 26^ edizione della Festa dei Nocciolini di Chivasso", dice Giovanni Campanino, una delle anime dell'evento che si rinnova grazie al supporto del Comune e dell'Ascom cittadina. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito di Vivichivasso.