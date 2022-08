Portinerie di Comunità “aperte per ferie” a Torino: per tutto agosto eventi e servizi per i cittadini

Portinerie di Comunità “aperte per ferie” a Torino: il progetto di cittadinanza attiva promosso dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con le principali istituzioni locali e diverse realtà del territorio, infatti, ad agosto non andrà in vacanza e continuerà a proporre eventi ad accesso gratuito e servizi per i cittadini.

I servizi

Le sedi, diventate 3 in vista dell'estate, garantiranno i servizi di prossimità come il cat sitting, la cura delle piante e la ricezione pacchi da Porta Palazzo (piazza della Repubblica) a borgo San Paolo (via Osasco 19a), passando dai Giardini sulla Dora (lungo Dora Savona angolo corso Regio Parco)

Gli eventi

Ricco anche il calendario degli eventi: a borgo San Paolo, a partire da questa sera alle 21.30 con “Condominio dei cuori infranti”, ogni mercoledì verranno proiettati film all'aperto scelti con la partecipazione dei residenti per la rassegna “Cinema sotto lo stesso cielo”, mentre a Ferragosto è in programma una “merenda sinoira” (ore 18). Ai Giardini sulla Dora, invece, ogni giovedì spazio ad aperitivo sul fiume e al ciclo “Dialoghi sotto lo stesso cielo”; ogni venerdì, infine, sarà la volta dell'aperitivo con musiche dagli anni '30 ai 2000 “Ti ricordi”: “La Portineria di comunità - dichiara il direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare Antonio Damasco - è un luogo che deve poter per rispondere ai bisogni delle persone e ascoltare i loro desideri”.