Street Attitude, il festival di arte urbana torna a Torino per la settima edizione

Street Attitudes, il festival di arte urbana nato a Torino nel 2002, torna nel capoluogo piemontese per la settima edizione e per festeggiare i suoi primi vent'anni.

"È stato il primo grande evento che abbiamo organizzato nel 2002 insieme alla città di Torino - racconta Riccardo Lanfranco dell'associazione organizzatrice Il Cerchio e Le Gocce -. L'edizione di quest'anno vuole essere un meeting point, un punto di incontro tra artisti e tra diverse espressioni artistiche, non solo street art".

La prima edizione del 2002 vide la realizzazione di un murales sul passante ferroviario in via Principi Oddone, con nomi di rilievo della scena europea per la prima volta tutti insieme a Torino. "Per noi è stato il primo evento importante e anche il primo realizzato dalla città di Torino sui temi dell’arte urbana".

Nel corso degli anni sono state diverse le edizioni che si sono alternate tra Torino, nel 2006, ma anche Bologna, fino all'ultima del 2011 a Imperia.