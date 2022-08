A Condove due giorni di commemorazione per i martiri di Vaccherezza

Come ogni fine d’agosto, anche quest’anno si tiene la commemorazione dei martiri di Vaccherezza: sabato 27 e domenica 28 agosto a Condove va in scena la due giorni di celebrazioni promossa dalla sezione Anpi Mario Jannon di Condove-Caprie in collaborazione con il Comune per ricordare i sedici giovani partigiani della 114ª brigata Garibaldi uccisi dai nazifascisti il .

27 alle 21, al mercato coperto di piazza I Maggio, è in programma “Aspettando Vaccherezza”, concerto della Banda POPolare dell’Emilia rossa.

28 si aprirà con la passeggiata della memoria verso la conca di Vaccherezza: per i più allenati, partenza dal piazzale di Mocchie alle 8; per tutti gli altri la partenza è alle 9 dalla borgata Bigliasco, con arrivo previsto a Vaccherezza per le 10.30. Alle 11 l’arrivo della fiaccola e l’accensione della fiamma in onore dei caduti; seguiranno la deposizione della corona, un breve rito religioso e il saluto del presidente Anpi di Condove-Caprie Gigi Giuliano e del Sindaco di Condove. Al presidente provinciale Anpi il compito di tenere l’orazione ufficiale. Alle 12.30 si prosegue con il pranzo a base di polenta curato dall’associazione “Amici della Montagna” (prenotazione obbligatoria allo 011.19886840, via sms o Whatsapp al 339.7383339 o via email a anpi.condovecaprie@gmail.com ).

Alle 14.30 conclusione con la presentazione del libro di Federico Jahier “Le scarpe di Angiolino”, storia di un partigiano tra la Val Susa e la Val Pellice.

In caso di pioggia anche gli appuntamenti di si terranno al mercato coperto di piazza I Maggio.

Quest’anno la commemorazione di Vaccherezza, che si avvale del patrocinio, tra gli altri, della Città metropolitana di Torino, rientra nel programma di appuntamenti e celebrazioni per “Condove Medaglia d’oro al Merito civile”.