Abbigliamento femminile: le tendenze moda del momento

Quali sono le tendenze moda del momento per quanto riguarda l’ abbigliamento femminile ? Si torna a parlarne proprio in questi mesi, visto che le collezioni dei vari negozi, sia fisici che online, si stanno aggiornando. Sono dunque arrivati outfit del tutto nuovi, che con grande probabilità spopoleranno proprio nella prossima stagione e vale la pena essere pronte ad accoglierli nel migliore dei modi, in modo da valorizzare al massimo il proprio look.

Vediamo allora insieme quali sono le tendenze moda del momento per quanto riguarda l’universo femminile.

# Top: il capo must have del momento

Il top rimarrà anche per i prossimi mesi il vero capo must have: quello che tutte le donne devono avere nel proprio guardaroba, possibilmente declinato in differenti varianti cromatiche e in molteplici tessuti. Si tratta di una bella notizia, tutto sommato, perché parliamo di un capo alquanto versatile che si può sfoggiare in tutte le occasioni: da quelle più sportive a quelle più eleganti. L’importante, quando si sceglie il top, è che questo sia corto e che lasci possibilmente scoperta almeno una parte della pancia. Per il resto, via libera a qualsiasi interpretazione di tale capo: le tendenze moda lo vedono declinato in molteplici varianti.

# Le tute in tutte le loro declinazioni di stile

Al centro delle tendenze moda donna del momento troviamo anche loro: le tute, o jumpsuit che dir si voglia, che a quanto pare si vedranno sempre più spesso nei prossimi mesi. A conquistare maggiormente la scena sembra che sarà tutto l’universo delle tute eleganti donna : modelli estremamente chic, che spaziano nei tessuti dalla seta al raso e che di certo non rischiano di passare inosservati. Non mancheranno però nelle varie collezioni moda nemmeno modelli più sportivi, come le tute in jeans che ricordano per certi versi il fascino della salopette.

# Il jeans rimane a vita alta

Per quanto riguarda il jeans, ossia il pantalone per eccellenza associato alla comodità ma anche allo stile casual che tutte le donne possono sfoggiare senza apparire mai fuori luogo, ci sono notizie piuttosto buone per coloro che si erano abituate alle ultime tendenze. Sebbene infatti qualche breve comparata dei modelli a vita bassa, i jeans tornano rigorosamente a vita alta: saranno questi a spopolare anche nella prossima stagione. In quanto al modello specifico, non si intravedono grandissime novità all’orizzonte: si andrà dai pantaloni palazzo ai jeans boyfriend.

# Capi ecosostenibili: la tendenza del momento

La vera e propria tendenza moda del momento, che riguarda non solo l’universo femminile ma anche quello maschile, è l’ecosostenibilità. La crescente attenzione nei confronti dell’ambiente e la stringente necessità di tutelarlo ha portato l’intera industria della moda a concentrare tutti i propri sforzi in tale direzione. Gli stessi consumatori però sono particolarmente attenti a questo aspetto e preferiscono acquistare capi ecosostenibili piuttosto che abiti e vestiti che rischiano di alimentare ulteriormente inquinamento e sprechi di risorse. La moda sostenibile dunque sarà la vera protagonista non solo della prossima stagione ma anche dei prossimi anni: sarà dunque meglio abituarsene.