Auto sbanda e finisce contro il ponteggio di un palazzo di sei piani: ferito il conducente

Auto contro un ponteggio in zona Barriera di Milano. L’incidente, avvenuto questo pomeriggio all’incrocio tra via Martorelli e via Gottardo, ha visto coinvolta una Bnw che ha sbandato ed andata a schiantarsi contro il ponteggio di un palazzo di sei piani.

Ferito in modo non grave il conducente della macchina che è stato portato all’ospedale Giovanni Bosco. Chiusa al traffico la via.

Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuco. Rilievi anche sulla struttura che nonostante l’impatto ha retto.