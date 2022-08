Politiche 2022, l'appello del mondo dell'artigianato piemontese in 10 punti: "Occupazione e formazione, meno fisco e più tutela per le piccole"

Questione di settimane, poi si tornerà a votare per scegliere il prossimo governo, che raccoglierà il testimone da quello guidato da Mario Draghi . Nell'attesa, il mondo delle piccole imprese e dell'artigianato mette sul tavolo i dieci punti irrinunciabili per la categoria, chiamando i vari candidati a prenderne atto e ad assumersi l'incarico di farsene portatori. E' quanto fa CNA Piemonte . “ È importante che anche i rappresentanti regionali possano farsi parte attiva in una strategia di rilancio che dal livello centrale a quello periferico. CNA ha preparato un decalogo, una serie di proposte concrete per un nuovo patto sociale mirato a ripartire dalle nostre solide radici per ri-avviare decisamente lo sviluppo economico e sociale dell’Italia ”, ha spiegato il segretario regionale, Delio Zanzottera .

Tra i molti temi piemontesi, quello del futuro dell'auto è senza dubbio il più ricorrente e caratterizzante. “L’attuazione del Green Deal europeo, finalizzato a governare la transizione ecologica in chiave di sostenibilità, avrà impatti rilevanti sull’attività delle imprese, in particolare il piano Fit for 55 che impegna i paesi a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 - aggiunge Scanferla -. Un cambiamento epocale che impatterà in maniera profonda su intere filiere oggi fiore all’occhiello del made in Italy costituite, in gran parte, da piccole imprese. CNA chiede una politica industriale condivisa che accompagni la trasformazione delle filiere produttive coinvolte, a partire da quella dell’auto, che interessa molte decine di migliaia di piccole imprese operanti nella produzione e manutenzione dei veicoli, nei sistemi di alimentazione e trasporto. Il coinvolgimento di tutti gli attori economici è fondamentale, posto che questi grandi processi non possono essere improntati alla neutralità tecnologica delle scelte”.