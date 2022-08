Aurora, ancora una grigliata per tenere acceso l'allarme del degrado. Alessi: "Anni di sole parole"

Ancora una grigliata, per tenere acceso il fuoco del degrado in quartieri in difficoltà come quello di Aurora. E' questo l'allarme di Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrcizione 7 che ha pubblicato un post su Facebook con immagini che lasciano poco all'immaginazione.

La cornice è quella del Giardino Alimonda. "Ieri sera ennesima grigliata e stamattina il solito degrado - dice Alessi -. Dopo anni e anni di parole parole parole e ancora parole dalla sinistra buonista nessuna azione concreta sul territorio. Dove c'erano situazioni problematiche continuano esserci. Non mi stanco mai di dire e di scrivere che senza volontà politica di chi amministra nulla può cambiare. Oltre tutto dove continuano grigliare ci sono dei fili per lavori in corso. Non basta costruire un campo di pallavolo: bisogna occuparsi a 360° del territorio".