Elezioni, Europa Verde e Sinistra Italiana: “Portiamo esperienza e novità”: Giobbe Covatta capolista al Senato

Giobbe Covatta la punta di diamante

L'esponente di punta, come annunciato, è il capogruppo in Consiglio Regionale per Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che sarà capolista alla Camera per il Piemonte 1 nel plurinominale. Dietro di lui Mariella Grisà, quindi Andrea John Dejanaz ed Emanuela Chidichimo. Candidato supplente Annalisa Foco. Per il Piemonte 2 correranno Antonio Filoni, Michela Casella, Raoul Oliva, Stefania Broglia. Candidati supplenti: Giuseppe Ditta e Concetta Diliberto.

Valentina Cera capolista al Senato per il Piemonte 1

Nel plurinominale al Senato per il Piemonte 1 la capolista è Valentina Cera, seguita da Enrico Manfredi, Concetta Increta, Fabrizio Frosina. Per il Collegio 2, invece, Europa Verde e Sinistra Italiana puntano su Giobbe Covatta come capolista, seguito da Elena Eva Maria Grandi, Giuseppe Samatrice, Fiammetta Rosso. Candidato supplente: Mauro Trombin.