Verso le urne: ecco i nomi di Forza Italia e Lega per il centrodestra in vista delle Politiche 2022

Tutto pronto, almeno a livello di nomi su Torino e provincia, per le forze di centrodestra che si presentano alle urne per il voto del 25 settembre.



Forza Italia ha segnato l'avvio del secondo giorno nella consegna delle liste in corte d'Appello. E il partito guidato da Silvio Berlusconi, che si presenterà in coalizione con Lega e Fratelli d'Italia, ha scelto di puntare sulle riconferme, alla luce però della vera e propria diaspora di esponenti politici di spicco verso altre formazioni politiche. Tra le più rilevanti, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino verso Azione e Lucio Malan in Fdi.