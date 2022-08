Su InventivaShop, insegne, targhe e segnaletica dal produttore al cliente senza intermediazioni

InventivaShop ha delineato un’offerta concepita per assicurare soluzioni efficaci per la comunicazione visiva, create per le esigenze di attività commerciali, studi, cliniche e hotel. Sono proposti sistemi di segnaletica da esterno ed interno, targhette personalizzate, insegne ed espositori pubblicitari. L’e-commerce www.inventivashop.com raccoglie i prodotti all’interno di un’esperienza d’acquisto che prevede personalizzazione e semplicità.

Il cliente può contare sulla solidità di un’esperienza maturata dal 2005. Sul piano operativo, InventivaShop è guidata da valori etici, mettendo a frutto il suo know-how nella creazione di targhe, cartelli e insegne di design.

Lo store digitale presenta articoli incisi e stampati, creati grazie al ricorso a una cura artigianale e distribuiti con il vantaggio di un supporto qualificato, che va dal pre al post vendita.

Per semplificare l’esperienza digitale, è stato implementato un configuratore online che porta alla realizzazione di targhe, insegne o segnaletiche aziendali personalizzate. Stiamo parlando di un supporto che consente sia la progettazione che la pre-visualizzazione.

L’impegno corrisponde nell’affiancare il cliente interpretando ogni sua necessità. La piattaforma digitale consente di progettare online molti dei prodotti in catalogo e di aggiungerli subito al carrello.

Il canale YouTube e il profilo Instagram dell’azienda consentono di scoprire ulteriori particolari relativi ai prodotti e alle procedure di realizzazione. Passando in rassegna le differenti tipologie di articoli, tra le altre, incontriamo targhe e targhette pubblicitarie per uso interno ed esterno, insegne luminose professionali, lettere luminose (e non) in rilievo, segnaletica aziendale, espositori (da banco, parete e a terra), striscioni pubblicitari. Queste sono solo alcune delle opzioni disponibili.

Insieme alle tante soluzioni a portata di tap, si aggiunge la praticità e la convenienza di spedizione gratuita a partire da 99 euro su molti prodotti.

Un prezioso riscontro della qualità dell’esperienza digitale arriva dai feedback certificati da Trusted Shops, che rileva una valutazione media corrispondente a 4,8/5 (Eccellente).