Jazz Visions, la rassegna itinerante di concerti, torna a Bagnolo Piemonte sabato 3 settembre.

Il sagrato del Santuario di Madonna della Neve, a 970 m. di altitudine (raggiungibile in auto) è un luogo meraviglioso, con una vista mozzafiato sulla pianura sottostante, che alle ore 18 sarà illuminata dal sole radente. Ancora una volta Jazz Visions punta all’eccellenza, portando sul palco il gruppo internazionale Les Contes d’Alfonsina, con la voce di Sofia Romano, Hugo Proy al clarinetto, Frédéric Gairard al violino e la chitarra di Marco Papadia. Quattro virtuosi che uniscono la piacevolezza d’ascolto con una ricerca raffinata che si dedica alla composizione e alla fresca riproposizione di grandi classici. Les Contes d’Alfonsina è una locomotiva leggera in viaggio attraverso gypsy jazz, canzone d’autore e composizione classica, con un repertorio di ispirazione gitana ma­nouche dal taglio moderno e orche­strale e per un’attenzione inedita alla nar­razione. Il risultato è un’identità ibrida e un estetismo raffinato a cavallo tra gli universi culturali e musicali dei quattro musicisti.

Ingresso: 12 euro

Ridotto 10 euro, fino a 18 anni e oltre i 65

Acquisto biglietti: https://www.jazzvisions.it/it/les-contes.php

Per informazioni: info@jazzvisions.it - Tel 347 3141294