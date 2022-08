Il trading si evolve grazie ad Alfa Advisor: cos'è e come funziona questo software?

Alfa Advisor è un software che ha portato ad una notevole evoluzione delle tecniche di trading. Lo fa analizzando i dati di mercato alla ricerca delle condizioni giuste per effettuare determinate operazioni, decise a monte dal trader. Inoltre, consente di ottenere una precisione di livello molto avanzato grazie all'utilizzo di particolari algoritmi proprietari e dell'intelligenza artificiale. In sintesi, questo expert advisor non rappresenta soltanto il presente del trading, ma anche il futuro di questo comparto, e merita di conseguenza un approfondimento.

Alfa Advisor: il software di trading che fa (quasi) tutto da solo

Alfa Advisor è un software di trading automatico che può essere utilizzato sia da privati, sia da società di investimento, e che riesce ad operare per conto dei trader. Il programma è progettato per sfruttare le opportunità del mercato e al tempo stesso per ridurre al minimo i rischi, agendo secondo regole prestabilite da chi lo usa.

Essendo un expert advisor di ultima generazione, questo prodotto di tradingmillimetrico.com utilizza tecniche di intelligenza artificiale per identificare le opportunità di trading e prendere decisioni in totale autonomia. Il software ci riesce monitorando costantemente i mercati, e cercando opportunità di acquisto o di vendita compatibili con le strategie decise da chi investe.

Quando vengono inserite una o più regole, il programma "assorbe" queste informazioni e le sfrutta per decidere dove, come e quando intervenire. Dato che resta operativo per tutto il corso della giornata (notte compresa), ha l'opportunità di passare al vaglio tutte le possibili occasioni per trarre profitto dalla compravendita di titoli o azioni. Inoltre, lo stesso discorso può essere applicato a mercati come il forex e le criptovalute.

In sintesi, si tratta di un programma per certi versi automatico, ma che richiede comunque una mano umana iniziale. Quest'ultima è fondamentale per stabilire le regole che guideranno le azioni del software, il quale penserà poi all'applicazione pratica, che avverrà in modo rapido e quasi in tempo reale.

Quali sono i vantaggi concreti per chi investe?

Un software di trading automatico come Alfa Advisor di Trading Millimetrico può portare numerosi vantaggi ai trader, sia agli esperti, sia a chi ha iniziato da poco. Uno dei vantaggi principali è il seguente: ragionando tramite un algoritmo, elimina il fattore emozionale, rendendo dunque più razionali le operazioni di investimento.

In altre parole, il programma in questione può aiutare a prevenire le decisioni impulsive seguendo una serie di regole rigorose, comunque decise dall'utente. Questo può portare ad un maggior numero di operazioni di successo e ad una migliore redditività sul breve, medio e lungo periodo. Inoltre, il software può aiutare a diversificare il proprio portafoglio distribuendo gli investimenti su diverse classi di attività, e riducendo così il rischio di perdere denaro a causa del ribasso di un singolo mercato.

Infine, questo programma solleva l'utente dalla necessità di trascorrere ore e ore di fronte al monitor del PC. L'unico impegno, infatti, riguarda il collegamento alla piattaforma di investimento scelta e il settaggio iniziale delle regole di base, le quali richiedono comunque una certa competenza.