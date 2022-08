Ragazzino di 14 anni investito da un’auto a Chieri: trasportato in Elisoccorso al Cto

Un brutto incidente si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, a Chieri, in via Giovanni XXIII. Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un’auto, una Fiat 500X, intorno alle 18:30. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. Da chiarire infatti la dinamica: secondo alcuni testimoni, il 14enne stava scappando da un cane che lo stava inseguendo.