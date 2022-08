Caro bollette Comune Torino, anche per l'inverno giù la temperatura in uffici, asili e centri anziani

Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. A fornire i dati Assoutenti, che ha realizzato uno studio sull’impatto dell’incremento delle tariffe energetiche per le tasche dei consumatori. E il conto per il Comune di Torino si annuncia essere molto salato.

12 mln di euro in più per le bollette

Se nel 2019, ultimo anno pre-Covid, la Città aveva speso per illuminare, riscaldare e fornire acqua ai propri edifici 55 milioni di euro, per quest'anno la cifra è destinata a salire. "Nel 2022 - hanno spiegato - abbiamo previsto di spendere 67 milioni di euro, se la dinamica si ferma". Tradotto all'attuale costo della luce, gas e acqua Palazzo Civico ipotizza di spendere già 12 milioni di euro in più: a giocare la parte del leone l'accensione dei termosifoni, considerando che per la corrente elettrica il Comune ha spuntato un prezzo fisso per tutto il 2022. Se i rincari non dovessero però arrestarsi la cifra finale per le bollette sarà ben più alta.

Termostato giù

Per cercare di fare fronte agli aumenti il Comune, come ha spiegato l'assessore alla Transizione Energetica Chiara Foglietta, ha intenzione di mettere nuovamente in campo per l'imminente stagione autunnale/invernale le misure di marzo 2022. Termostato giù di due gradi, da 20° a 18°, negli uffici comunali. Più contenuta la riduzione negli asili e materne, centri per anziani e disabili, dove il termostato segnerà 19° gradi. Nel 2023 partirà poi il piano di Iren da 110 milioni per riqualificare 800 immobili della Città entro 2029, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico. Calcolando i prezzi attuali, alla fine dei sette anni il risparmio sarà di 14 milioni di euro: un taglio del 33%, al termine dei lavori, sui costi dei consumi.

57.600 lampade a led

Accanto alle misure sugli edifici di proprietà e/o gestione, Palazzo Civico sta portando avanti con la multiutility un piano di efficientamento energetico dell'illuminazione cittadina. Dal 2015 ad oggi sono 57.600 le lampade convertite a led, a cui si aggiungono 6mila semafori su un totale di 12 mila. Il risparmio energetico annuo è stato del 63%, pari a quasi ad 8 milioni di euro nel 2022.

Luce dei lampioni più fioca