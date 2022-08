Turismo, partita la CityDNA Summer School: tra le novità, la sessione dedicata alla sostenibilità e ai modelli rigenerativi

E’ in corso in questi giorni, dal 27 al 31 agosto, la CityDNA Summer School, l’appuntamento formativo dell’alleanza europea degli uffici del Turismo, convention bureau e organizzazioni di marketing locali, grazie alla presentazione della candidatura e al supporto operativo di Turismo Torino e Provincia Convention Bureau.



Sin dal 1987, CityDNA Summer School introduce in maniera accurata e con programmi rinnovati le basi necessarie per avviare una carriera nella meeting industry, così come approfondimenti sullo stato dell’arte e sui trend del settore grazie ai più esperti professionisti europei. Il format della Summer School favorisce l’incontro tra studenti, così come con i relatori, nei vari momenti del programma: le plenarie, i lavori di gruppi e i momenti dedicati al networking e alla socializzazione. La formazione continua è un impegno cruciale per qualsiasi organizzazione: convention bureau, uffici del turismo, sedi congressuali, vettori, hotel, DMC, PCO e meeting planner. Tutti i docenti (più di 15 a livello internazionale) sono membri e partner della City Destinations Alliance e dedicano il loro tempo su base volontaria.

Tra le novità più attese del programma si evidenzia la sessione dedicata alla sostenibilità e ai modelli rigenerativi per le destinazioni, ossia a tutte quelle pratiche che mirano alla creazione di valore per le destinazioni stesse. La sessione è guidata da Guy Bigwood, Chief Changemaker del GDS-Movement, e ha l’obiettivo di fornire ai nuovi professionisti gli strumenti necessari a implementare una strategia sostenibile e rigenerativa per la propria destinazione. A seguire è previsto un workshop pratico in cui gli studenti potranno confrontarsi sugli aspetti e le soluzioni in modo più concreto. Una nuova sessione è inoltre dedicata diversità, inclusione ed equità, temi da sempre sostenuti da City Destinations Alliance.

Per info: https://citydestinationsalliance.eu/event/36th-citydna-summer-school-2022-turin/