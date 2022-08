Il Comune di Baldissero sospende il patrocinio alle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco

In seguito alla segnalazione di problematiche gestionali dell’Associazione Turistica Pro Loco di Baldissero Torinese da parte di cittadini soci della suddetta Associazione, l’Amministrazione Comunale di Baldissero Torinese ha deciso di sospendere la concessione del Patrocinio comunale alle manifestazioni e iniziative organizzate dalla Pro Loco stessa e di conseguenza di non concedere per tali eventi l’utilizzo gratuito di siti e indirizzi di proprietà comunale (come per tutti gli eventi privi di patrocinio l’utilizzo resta comunque possibile a titolo oneroso, come accaduto il 21 giugno u.s.). Tale sospensione è da ritenersi temporanea, fino al chiarimento e se necessario al superamento di tali problematiche gestionali, al cui fine l’Amministrazione ha già manifestato la disponibilità per un incontro.