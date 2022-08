Greenlife 2022: in esposizione l’abbigliamento naturale

Greenlife, lo stile di vita sano, presenterà espositori e produttori che trattano tutto l'ambito dei tessuti naturali per vivere una vita più green.

L’evento si svolgerà durante Expocasa dall'1 al 9 ottobre presso l'Oval del Lingotto Fiere di Torino. Prima dell'avvento della tecnologia della plastica, i tessuti erano realizzati con fibre naturali.

Poiché le fibre sintetiche sono meno costose, oggi, nei negozi e nei magazzini si trovano con difficoltà capi d'abbigliamento naturale.

La scelta di abiti in fibre naturali, tuttavia, rappresenta la soluzione più ecosostenibile e salutare per tutti noi e GreenLife vuole dare spazio a tutti i produttori e distributori che fanno dello stile green il loro core business.

Vestire naturale fa bene alla salute

I tessuti sintetici nascono dalla filiera del petrolio e anche la colorazione dei tessuti avviene in modo sintetico e questa è la principale ragione per la quale non sempre, i tessuti sintetici fanno bene al nostro corpo e all’ambiente.

Oltre alla possibilità di dare luogo a dermatiti da contatto con la nostra pelle, spesso, indossando questi tessuti, anche la traspirazione si riduce.

Un abbigliamento in fibre naturali aiuta, al contrario, la traspirazione. Grazie alla possibilità di recepire una colorazione naturale, le fibre naturali, sono delicate con la nostra pelle e non creano irritazione.

Naturalmente i capi d’abbigliamento naturali possono essere fatti con varie tipologie di fibre.

Le fibre naturali più famose sono il cotone e la lana, ma non possiamo certo non considerare il lino, la canapa e la seta.

Il lino

Il lino ci ricorda l’estate perché la sua leggerezza si sposa perfettamente con abiti dedicati alla stagione estiva.

La fibra di canapa, ma anche di mais e bamboo

Della fibra di canapa abbiamo già parlato in un altro articolo Canapa, mais o bamboo? La tua produzione ne va (in) fiera! Naturalmente anche il mais e il bamboo trovano tantissime applicazioni nel campo dell’abbigliamento, vieni a scoprirlo a Greenlife!

La fibra di seta

Altra fibra che nasce dal mondo animale è la seta, la cui produzione ha origini antichissime

La fibra di cotone

Il cotone è una delle fibre più diffuse, la sua lavorabilità e il piacere che si ha nell’indossarlo lo hanno reso una delle fibre più utilizzate in assoluto.

La fibra di lana

È una fibra che ha sostanzialmente una fonte inesauribile perché ha origine animale, arriva dalle pecore, che vengono tosate e che, in seguito, ricresce in modo naturale; un aspetto importante è che questo processo non provoca dolore a questi preziosi animali.

Se sei un produttore di abbigliamento naturale oppure fai parte della filiera collegata, GREENLIFE è il momento ideale per esporre i tuoi prodotti, soprattutto perché saranno presenti tantissime aziende legate al mondo dello stile green, dell’abitare, del benessere e sarà l’occasione per far conoscere le novità nel campo dei tessuti naturali.

GreenLife si svolgerà all'interno di Expocasa, il salone della casa, dell'arredamento e del design di Torino organizzato da GL events Italia. Giunto alla 59° edizione, l'evento è il punto di riferimento per il Nord-Ovest italiano, e si rivolge al grande pubblico che ama la propria casa e che trova la più ampia e declinata offerta di soluzioni per l’arredo e per la ristrutturazione della casa: uno spazio in cui scoprire e confrontare idee, stili, tendenze e soluzioni di qualità, ma anche offerte e proposte acquistabili direttamente in fiera. Il più ampio ventaglio di proposte per tutti gli ambienti della casa: dal living alla cucina, dalla zona notte alle soluzioni per il bagno, ma anche serramenti, condizionamento, smart home e domotica. L'ingresso è gratuito previo accredito sul sito www.expocasa.it.

