Grugliasco, dopo anni sistemati gli ascensori della fermata Borgata Paradiso

Ieri, come annuncia l'assessore ai Trasporti del Comune di Grugliasco Raffaele Bianco, si sono conclusi i lavori agli impianti. "Fermi ormai da molto tempo, - spiega - adesso sono perfettamente funzionanti e si attende soltanto che RFI prenda in carico definitivamente la gestione della fermata ferroviaria per poterli liberare dalle paratie in legno che li nascondono e metterli in esercizio".