A Torino parchi sprovvisti di defibrillatori, Fissolo (Moderati): "Rischio per i runner, il Comune li installi"

Proposte accolte favorevolmente dalla maggioranza e dalla minoranza. Il consigliere del Pd Vincenzo Camarda ha auspicato di " cardioproteggere anche gli orti urbani, sensibilizzando le associazioni di commercianti per avviare una raccolta fondi " per l'acquisto dei defibrillatori. Ciascun strumento, come spiegato dal capogruppo della civica Per Torino Silvio Viale , ha un costo che varia dai mille ai duemila euro.

E anche gli assessori alle Politiche sociali e alla Cura della Città Jacopo Rosatelli e Francesco Tresso si sono detti favorevoli alla mozione. "È necessario - ha spiegato Tresso - fare una mappatura dei defibrillatori presenti a Torino, per individuare quelle zone che ne sono sprovviste e valutarne così il posizionamento". Un'ipotesi potrebbe essere di coinvolgere i privati, così come avviene già con il verde pubblico, per la sponsorizzazione di campagne informative. Oppure chiedere in occasione di grande eventi, come Atp Finals e Salone del Gusto, agli organizzatori di farsi carico di installare un Dae, che rimarrebbe così in dote alla città una volta terminata la manifestazione.