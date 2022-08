Perché ricorrere ai block notes personalizzati?

Esistono diversi motivi per commissionare block notes personalizzati.

Un datore di lavoro può scegliere di fornire ai dipendenti un equipaggiamento composto da accessori che abbiano ben impresso il logo dell'azienda o altri dettagli. Questo è uno degli aspetti che contraddistinguono il cosiddetto 'brand identity': rafforzare e trasmettere l'identità del proprio marchio tramite gadget che convincono clienti e partner della solidità e della competitività della propria immagine.

Un altro fattore ricorrente è la personalizzazione di quei block notes che alcune società decidono di regalare alla propria clientela a titolo di 'premio fedeltà'. Pensiamo, per esempio, a quelle società di assicurazioni che decidono di gratificare con questo dono i clienti 'di vecchia data'.

Come dev'essere un block notes personalizzato?

Una strategia vincente può essere quella di puntare su materiali ecosostenibili come la carta riciclata. Una scelta del genere non solo ha un impatto ridotto sull'ambiente ma trasmette all'esterno l'idea che la propria azienda sostenga fermamente la lotta contro l'inquinamento.

Un'altra buona idea per un block notes personalizzato è quella di realizzare una sorta di 'kit' abbinando al notes accessori in linea con lo stile della società. Senza andare a trovare soluzioni cervellotiche, anche la classica penna va più che bene, ancora meglio se con la stessa personalizzazione del block notes.

Con quali criteri si deve scegliere la migliore ditta per realizzare i block notes personalizzati?

Il fattore preponderante nella scelta del migliore studio o società di realizzazioni grafico-pubblicitarie è la professionalità. Non è pensabile affidare la stampa dei block notes a ditte amatoriali o semisconosciute.

Con i mezzi di oggi è abbastanza semplice verificare la competenza e la serietà di una società. In linea di massima, la qualità del sito ufficiale rivela già gran parte di ciò che si vuole sapere in proposito. Il sito web è un 'biglietto da visita' importantissimo per qualunque tipologia di business; non solo per l'esposizione dei prodotti, ma anche per l'investimento che è stato effettuato per realizzare il sito stesso. Un'azienda che investe un budget notevole per il solo sito ufficiale non solo dimostra di avere basi solide, ma anche la lungimiranza giusta di chi capisce l'importanza di investire nel marketing. Ovviamente, poi, il 'portfolio' della ditta rivela dettagli importanti come la capacità di diversificare prodotti e materiali.

Un ulteriore strumento per fare la scelta migliore in questo senso è quella della recensione. Un minimo di equilibrio aiuta a distinguere recensioni e pareri verosimili da quelli esageratamente 'gonfiati' o troppo negativi.

Un criterio da non sottovalutare è quello di scegliere uno studio grafico che realizzi almeno un campione del block notes da mostrare al cliente prima dell'approvazione della prova di stampa. Nella fattispecie esistono società che presentano anche campioni 'virtuali', ovvero trasposizioni grafiche del prodotto comprensive della personalizzazione richiesta.