Elezioni, la scheda del Senato in Piemonte: Mastella primo partito, destra prima della sinistra

E’ “Mastella Noi di Centro Europeisti” il primo partito che i piemontesi troveranno sulla scheda elettorale in alto a sinistra, in vista delle elezioni del Senato del 25 settembre. L’ordine delle liste e dei partiti è stato estratto oggi pomeriggio nell’aula magna del tribunale di Torino.

Dopo Mastella ecco Italexit di Paragone

Dopo il partito guidato da Mastella, in seconda posizione Italexit di Gianluigi Paragone. La prima coalizione presente sulla scheda sarà invece quella del centrodestra, in quest’ordine: Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier, Noi Moderati Udc e Forza Italia.

Impegno Civico primo del centrosinistra

Segue la coalizione del centrosinistra. Il primo partito? Il neo nato Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Andando avanti si incontra il simbolo del Partito Democratico, Più Europa e Alleanza Verdi e Sinistra.

Dopo la coalizione troverà spazio il Movimento 5 Stelle, seguito da Azione Italia Viva per Calenda. Chiuderanno la scheda elettorale per il Senato Vita, Alternativa per l’Italia No Green Pass, Italia sovrana e popolare e Unione Popolare con De Magistris, ultimo partito in ordine di estrazione.

Non sono ancora noti i colori della scheda, che dovrebbero essere o rosa o gialla.