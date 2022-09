Il cammino di Santiago come simbolo di inclusione: 13 giovani con autismo pronti a compiere gli ultimi 114 chilometri

L’obiettivo, oltre a quello di far conoscere la tematica dell’autismo, è creare percorsi di autonomie di vita: i ragazzi durante tutto il percorso affronteranno specifici training e verranno messi a confronto con situazioni per loro completamente nuove.

Lomagistro: "Progetto di inclusione fondamentale"

Graziano Lomagistro, educatore professionale che ha coordinato il progetto nelle varie fasi di sviluppo, nonché volontario dell'associazione Mulino Sambuy, a pochi giorni della partenza, commenta così un’iniziativa unica nel suo genere: "Quello che stiamo realizzando è un progetto incredibile, perché parte dal basso e coinvolge direttamente tante realtà associative presenti sul territorio. E proprio il coinvolgimento di tutte queste realtà, il loro enorme entusiasmo, ha permesso alla fine che tutto ciò si realizzasse. È un progetto prezioso per i ragazzi, perché realmente abilitativo: finalmente, infatti, potranno ‘generalizzare’ apprendimenti in contesti esterni. La riabilitazione, così, sfruttando le risorse che offre la società, diventa vera abilitazione. Non è quindi una settimana di vacanza, ma parte di un lungo training già iniziato ad aprile quando i ragazzi hanno preso parta ad allenamenti specifici. Una volta completato il Cammino ci sarà poi un'importante restituzione che permetterà di dimostrare, con l'evidenza di dati scientifici, quanto a prescindere dal luogo questo tipo di iniziative permette concretamente di raggiungere obiettivi specifici, come una maggiore e più profonda inclusione delle persone con spettro autistico".