Alla Reggia di Venaria in concerto il duo pianistico Sollini-Barbatano

Approda alla Reggia di Venaria nella serata di giovedì 15 settembre il tour dell'affermato duo pianistico costituito da Marco Sollini e Salvatore Barbatano nell'ambito del Festival 'Armonie della sera' la grande musica nei luoghi d'incanto d'Italia, giunta quest'anno alla sua XVIII edizione.

Una suggestiva location per una pagina di forte impatto emotivo, vale a dire la lisztiana Dante-Symphonie, proposta nella rara ed impervia versione per due pianoforti.

Ad affiancare il prestigioso Duo - che già di recente ha proposto con grande successo di pubblico e di critica la vasta composizione in svariate e significative sedi - sarà il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Torino diretto dall'esperto Claudio Fenoglio laddove il fecondo autore delle Années de pèlerinage intende coraggiosamente evocare, grazie alle voci, il mondo iperuranio, segnatamente il Paradiso adombrato nel maestoso Magnificat conclusivo.

A proporre la manifestazione è l'Associazione Marche Musica.

Fondata nel 2005 nelle Marche, 'Armonie della sera' - manifestazione ideata e diretta da Marco Sollini, concepita inizialmente quale Festival - si è poi ampliata nel tempo divenendo una vera e propria stagione concertistica con eventi di spicco in tutta Italia. Giunta alla XVIII edizione, nel corso del 2021-22 la stagione tocca nove diverse regioni portando “La Grande Musica nei luoghi d’incanto”. Dopo applauditi concerti a Roma, Firenze, Palermo, presso la Palazzina di caccia di Stupinigi e, beninteso, in varie città marchigiane, 'Armonie della sera' approda per l'appunto a Venaria Reale per proseguire poi a Capua, Ravenna, Milano, Torino, Cosenza e in varie altre sedi ancora.