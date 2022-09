A Lanzo Torinese dal 9 all'11 torna la Sagra del Torcetto, Grissino e Toma

ORE 19.00 : Inaugurazione della 16^ Sagra del Torcetto , grissino e Toma di Lanzo con taglio del nastro in presenza delle autorità in Piazza Rolle.

Mercatino nel tratto di via Umberto compreso tra via Savant, Ala Mercatale, p.zza Peradotto e p.zza Allisio

ORE 20.15 : sfilata con sbandieratori e tamburini con partenza da via Roma –via Cibrario- p.zza Gallenga esibizione dei gruppi e rinfresco di benvenuto, al termine proseguimento per via Diaz , via Palberti con termine su p.zza Rolle.