Tra birra e costine il Pd Torino lancia i candidati: "Bus gratis per giovani e anziani. Potenziamo assistenza domiciliare" [FOTO]

Birra e costine erano presenti, anche se non era la tradizionale Festa. Il Pd di Torino ha deciso di aprire la sua campagna elettorale sotto il tendone di piazza d'Armi, dove si svolgeranno i tre sabati di incontro e confronto del popolo dem. A rompere il ghiaccio, sulle note della canzone di Fabrizio De André "Quello che non ho", l'ex sindaco di Grugliasco Roberto Montà, che nonostante l'appoggio della Segretaria Metropolitana non è stato candidato.

Furia: "Intercettare sensibilità dei giovani sul clima"

"Quello che non ho - ha detto ridendo al microfono l'ex primo cittadino - per me è facile, la candidatura. Nelle prossime settimane non dobbiamo dare valore a tutto quello che non abbiamo, ma ai nostri candidati che sono persone serie e capaci. Dobbiamo consumare le scarpe e la voce per raccontare le nostre proposte". A prendere la parola poi il Segretario Regionale Paolo Furia, che ha dichiarato: "Scegliere di stare con noi vuol dire andare avanti e non indietro". Tra le priorità indicate dal ricercatore biellese l'emergenza climatica. "La sensibilità espressa dai giovani sul clima è una potenzialità che noi dobbiamo sapere intercettare".

Canalis: "Nostra forza il gioco di squadra"

A fargli eco la vicesegretaria del Pd Piemonte Monica Canalis: “La nostra forza non sono i singoli, ma il grande gioco di squadra trascinato dai nostri splendidi candidati, giovani, donne, persone con esperienza, sul territorio e nelle assemblee legislative. In provincia di Torino e in Piemonte saremo una forza inarrestabile".

Lepri: "Raggiunto traguardo con assegno unico per famiglie"

A prendere poi la parola sul palco Stefano Lepri, candidato alla Camera al proporzionale e nel collegio uninominale che comprende le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 6. "Quando mi candidai 4 anni e mezzo - ha spiegato - lo feci perché potesse essere più semplice, per le famiglie con figli, ottenere un aiuto: c'è l'abbiamo fatta con l'assegno unico, che permette a tanti di guardare con più tranquillità al futuro". Tra i sogni rimasti nel cassetto, e quindi tra gli obiettivi per la prossima legislatura, "potenziare l'assistenza domiciliare a casa. E per chi non ha parenti, le Rsa devono essere dignitose: bisogna lavorare perché gli anziani possano vivere dignitosamente gli ultimi anni di vita".