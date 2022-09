Contro il caldo di fine estate arrivano i concerti in ghiacciaia con "MITO per la città"

Al Mercato Centrale Torino va in scena "MITO per la Città" dal 5 al 25 settembre.

MITO per la Città è l‘occasione per ascoltare da vicino, nella magica e suggestiva cornice delle antiche ghiacciaie le performance dei gruppi di Obiettivo Orchestra, un progetto di specializzazione professionale curato dalla Filarmonica del Teatro Regio presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, in un contesto intimo e originale.

Il Mercato Centrale si conferma dunque come luogo non solo per fare la spesa e mangiare buon cibo, ma anche e soprattutto come una piazza aperta alla città, un punto di aggregazione dove cibo e cultura si fondono insieme, in un continuo dialogo con il tessuto urbano.

Appuntamento lunedì 5, 12 e 19 settembre dalle 19.30.