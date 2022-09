Emergenza bollette e gas, Confartigianato ha incontrato Cirio: "Le piccole rischiano rincari di oltre 4 miliardi"

Misure urgenti per aiutare le imprese sul baratro. Dopo settimane di allarmi, il mondo dell'artigianato e della piccola impresa ha consegnato di persona al mondo della politica regionale tutte le preoccupazioni legate al caro energia e alle difficoltà che il tessuto produttivo potrà incontrare nei prossimi mesi. Una situazione che coinvolge anche il settore primario e quello industriale.



Attorno allo stesso tavolo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la Giunta Regionale e la delegazione di Confartigianato Imprese Piemonte, guidata dal presidente Giorgio Felici e dal segretario Carlo Napoli.

Già un sovrapprezzo da 1,6 miliardi per le "piccole"

Ad oggi, come evidenziato dalla delegazione durante il confronto, nel solo Piemonte le micro e piccole imprese hanno subito un rincaro dei costi energetici che ha raggiunto l’enorme cifra di 1,6 miliardi in più rispetto a settembre 2021, con un impatto che ha colpito in maniera più significativa le imprese operanti nei settori di vetro, ceramica, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma, plastica ed alimentare. Secondo le proiezioni di Confartigianato Imprese, in mancanza di misure tempestive, i rincari potrebbero raggiungere i 4,2 miliardi in più rispetto al 2021, generando effetti catastrofici sull’intero tessuto produttivo regionale.