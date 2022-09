Il biliardo come ripartenza: Settimo Torinese ha celebrato le Finali nazionali a squadre [FOTO]

Gare avvincenti e sfide all'ultimo colpo, per Settimo Torinese in questo fine settimana: da venerdì 2 a domenica 4 settembre, infatti, si sono disputati nella città alle porte di Torino le Finali Nazionali dei Campionati a squadre d’eccellenza e per le categorie 1ª, 2ª e 3ª.

A fare gli onori i casa, l’ASD Borgonuovo di Settimo Torinese, che ha ospitato la manifestazione organizzata dalla FIBiS. Le finali hanno fatto parte del contesto di prestigio internazionale legato all'assegnazione al Piemonte - prima volta per una regione italiana - del titolo di “Regione Europea dello Sport”.



A premiare i vincitori, durante la cerimonia, anche la sindaca di Settimo, Elena Piastra. "Questo centro da molti anni investe sul biliardo, ma in generale è un luogo di aggregazione per la nostra città. Un luogo che racconta lo sport sotto forme molto diverse e che vuole rimanere aperto il più possibile: va reso omaggio alle tante persone che hanno contribuito in questi anni per tenere aperto questo centro e che sono morte con il Covid. Oggi è un momento per ripartire".