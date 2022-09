Tennis, Settimo Torinese celebra la promozione in Serie B maschile e apre alle nuove leve [FOTO]

Proseguono i giorni nel segno dello sport, a Settimo Torinese. E accanto alle importanti Finali di biliardo c'è spazio anche per il tennis, in città, con i riflettori puntati sul Tennis Club Settimo.

Una realtà che nei mesi scorsi si è meritata la promozione in serie B a livello maschile e che per questo è stata celebrata in Comune, alla presenza della sindaca Elena Piastra, che ha anche consegnato un diploma di benemerenza ai responsabili del Club. "Cinque anni fa non c'erano nemmeno le squadre, quindi pensare oggi di raggiungere la serie B è davvero un risultato incredibile" spiega il maestro, Antonio Gramaglia.



Porte aperte il 10 settembre, dedicata alle famiglie

Ma il calendario promette anche nuove occasioni per il Tennis Club Settimo. L'obiettivo è aumentare la diffusione della disciplina della racchetta, partendo dalla scuola per i giovani, le nuove leve. "Il sogno è trovare nuovi talenti e portarli alla ribalta nazionale", spiegano i responsabili dell'organizzazione sportiva.



L'appuntamento è per il 10 settembre, quando il circolo aprirà le sue porte alle famiglie: "Vogliamo mostrare i miglioramenti fatti, anche per quanto riguarda le strutture, a cominciare dalle coperture della tensostruttura che protegge i campi. Ma amplieremo anche i numero di campi coperti, che diventeranno tre, ma punteremo anche sull'uso delle fonti di energia rinnovabili".



I risultati non sono scontati, ma frutto di impegno e scelte

"Questi risultati non sono per nulla scontati, ma sono frutto di un metodo e di anni di lavoro - ha concluso la sindaca Piastra - e anche se non sono l'unico fine, servono anche a ispirare quando si fa fatica e ci si allena così tanto. Ed è importante anche la presenza degli sponsor e di chi ha voluto investire nell'impianto". "Ci sono collaborazioni ancora da mettere in atto: alcune strutturali e altre di sinergia - ha aggiunto la prima cittadina -, come attività per raggiungere le scuole e i ragazzi, che non è per nulla semplice".

Per la sindaca, anche un omaggio: la maglietta con lo slogan Bisogna crederci, con una B che celebra proprio la promozione.