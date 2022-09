Rilanciare la città fa (anche) del bene a chi ha bisogno: il Comune studia l'impatto sociale del suo patrimonio

" La riqualificazione urbana deve passare anche dalla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e in quest'ottica è importante un approccio che tenga presente il perché di ciò che facciamo. E uno di questi motivi è la ricaduta economica, ma anche sociale ", spiega il primo cittadino indicando la nuova strada che il Comune di Torino vuole imboccare in collaborazione con la Compagnia di San Paolo , la Camera di Commercio di Torino e Torino Social Impact . " Quando parliamo di impatto sociale - prosegue Lo Russo - ci sono sempre state difficoltà a tradurre in pratica quelle che sono spesso solo teorie. Invece bisogna superare un taglio ragionieristico per andare a valutare il valore economico dell'impatto sociale ". Ecco perché nasce un tavolo tecnico tra gli enti coinvolti che possa fare una valutazione in grado di misura il valore delle operazioni di riqualificazione, non solo dal punto di vista strettamente economico.

Muoversi sul confine tra profit e no profit per dare risposte alle sfide

" Come Camera di Commercio da anni lavoriamo a un Centro di Competenza che vuole sollevare l'attenzione su questo fenomeno dell'impatto sociale - conferma Guido Bolatto , segretario generale dell'ente camerale - E un accordo di questo genere si muove sulla frontiera tra profit e no profit sempre più centrale di fronte alle sfide attuali ".

Un supermercato è diverso da un centro di volontariato

"È bello vedere come l'istituzione pubblica si rivolga a una piccola infrastruttura come Torino Social Impact - aggiunge Alberto Anfossi, segretario della Fondazione Compagnia di San Paolo - ed è importante saper misurare come certe decisioni e certi approcci possano portare frutto".

"Come Compagnia ci impegniamo a mettere a disposizione le nostre competenze ultra decennali sui temi dell'abitare e della riqualificazione - aggiunge Anfossi - anche se non è facile, né scontato. L'impatto sociale di un supermercato in periferia è diverso da quello di un'associazione culturale o da un'associazione di volontariato in zone complesse e spesso è difficile stabilirlo in maniera oggettiva, ma siamo sicuri che otterremo risultati importanti".