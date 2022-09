Festival della Sostenibilità: una settimana al via per la manifestazione dell'Associazione Manzoni People

Tra il 13 e il 18 settembre 2022, in Aiuola Ginzburg (davanti alla Casa del Quartiere) e Corso Marconi, torna il Festival della Sostenibilità per i bambini. 12 laboratori gratuiti per accompagnarli in un percorso che li sensibilizzi sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza del territorio